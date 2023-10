Près de Lisieux. Trois personnes victimes d'un accident de la route

Un accident impliquant une voiture et un utilitaire a eu lieu ce jeudi 19 octobre, à Valorbiquet, entre Lisieux et Orbec. Vers 10 heures, à l'angle de la D161 et la D272, les deux véhicules se sont percutés.

Un homme de 21 ans a été pris en charge par les secours et transporté médicalisé vers l'hôpital de Lisieux. Deux autres personnes sont impliquées : un homme de 50 ans et un adolescent de 14 ans, qui ont été évacués également vers le même hôpital.