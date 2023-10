Le Havre. C'est quoi ces portraits façon JR sur les Docks Vauban ?

Cinquante portraits en noir et blanc s'affichent depuis mercredi 18 octobre, au Havre, sur les murs des Docks Vauban. Des collages qui s'inscrivent dans le cadre du projet Inside Out, initié par l'artiste JR, qui a fait de ces clichés XXL sa spécialité et les installe partout dans le monde.

Déconstruire les clichés

Parmi les anonymes qui sont représentés sur les murs du Havre, on retrouve le skipper Benjamin Ferré, qui prendra le départ de la Transat Jacques Vabre, et son mentor, le célèbre marin Jean Le Cam. Cette exposition est en effet portée par l'association DUO for a JOB, qui accompagne les jeunes demandeurs d'emploi réfugiés ou issus de l'immigration, en leur proposant de former un duo avec des bénévoles de plus de 50 ans, leurs mentors. Elle a pour objectif de dénoncer les préjugés qui collent à la peau des séniors et des jeunes, dans le monde du travail.

C'est avec Pierre Le Roy que Benjamin Ferré participe à la Route du Café, sur un Imoca aux couleurs de DUO for a JOB.

Les portraits sont visibles depuis le village de la Transat, jusqu'au lundi 30 octobre.