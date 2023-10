Manche. 80e D-Day : "Saint-Lô et Cherbourg seront le lieu de cérémonies importantes"

C'est donc acte ! La cérémonie internationale du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie aura lieu le 6 juin 2024 à Omaha Beach dans le Calvados, plus exactement à hauteur de Saint-Laurent-sur-Mer. Elle n'aura donc pas lieu à Utah Beach dans la Manche comme le souhaitait Jean Morin, le président du Département. Il avait même fait part au printemps dernier de cette volonté d'accueillir ce type de cérémonie à Emmanuel Macron, le président de la République.

"De grands événements se passeront dans la Manche"

Jean Morin semble ne pas s'avouer vaincu : "Je peux d'ores et déjà dire que la reconnaissance du rôle de la Manche dans le Débarquement et la reconquête ne sera pas oubliée", précise le président du Département. "De grands évènements se passeront dans la Manche : Saint-Lô et Cherbourg-en-Cotentin seront en effet le lieu de cérémonies importantes."

Une cérémonie en hommage aux victimes civiles sera organisée au Haras de Saint-Lô, la capitale des ruines. "Une co-construction de la programmation est en cours entre les organisateurs du 80e et le Département", poursuit Jean Morin. La dernière fois que la Manche a accueilli une cérémonie internationale réunissant tous les dix ans de nombreux chefs d'État remonte à 1984.