Rouen. Attaque au couteau à Arras : les Rouennais se sont réunis place du général de Gaulle

Vendredi 13 octobre suite à l'attaque au couteau d'Arras au cours de laquelle un enseignant a été assassiné, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol a invité "chacun et chacune à un rassemblement républicain" devant l'hôtel de ville de Rouen à 18h. Au total, plus d'une quarantaine de personnes se sont réunies en présence notamment de Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique Normandie.

Une quarantaine de personnes rassemblées

De nombreux professeurs ont fait le déplacement comme Manuel Labbé, professeur d'histoire-géographie au lycée Buisson à Elbeuf. "J'ai commencé la semaine avec mes élèves dans le contexte du conflit qui reprend au proche orient et on finit la semaine avec un assassinat", livre-t-il. Ce drame l'interpelle d'autant plus car "il y a quelques années, un élève que j'avais eu en classe est parti en Syrie. Cela nous interroge sur ce qu'on a pu rater dans notre rôle d'enseignant". Pour Claire-Marie Feret, secrétaire académique du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) FSU Normandie, "c'est important de rendre hommage à notre collègue assassiné dans l'exercice de ses fonctions. On est très ému et sidéré par cet assassinat".

Lors de ce rassemblement, Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-Benoît Albertini, préfet de Seine-Maritime, ont également pris la parole en défendant les valeurs républicaines avant l'instauration d'une minute de silence puis de la Marseillaise.

Lire aussi. Attaque au couteau. Un enseignant tué et deux blessés dans un lycée d'Arras