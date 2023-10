Bouchons à Cherbourg. Bus nouvelle génération : "Tant que les travaux ne sont pas finis, on a tendance à retenir le négatif"

Ces travaux agacent de nombreux automobilistes. Le chantier du Bus nouvelle génération (BNG) à Cherbourg-en-Cotentin provoque des embouteillages importants aux heures de pointe dans plusieurs secteurs de la ville. Et les perturbations devraient se poursuivre encore quelques semaines.

"Après, il y a aura un meilleur service de transport en commun"

Arnaud Catherine, vice-président aux mobilités à l'Agglo du Cotentin, tente de rassurer les usagers de la voiture ou du vélo "perturbés dans leur quotidien" : "C'est normal, on retient uniquement les perturbations au niveau circulation. Après [les travaux], il y a aura un meilleur service de transport en commun avec la possibilité de se déplacer plus facilement à pied et à vélo grâce aux pistes… Mais tant que le projet n'est pas finalisé, on a tendance à retenir le négatif."

L'élu, également adjoint au maire à Cherbourg-en-Cotentin, ne "désespère" pas. Les habitants devraient retrouver, au second semestre 2024, "une ville complètement reconfigurée et embellie".

Des perturbations encore à prévoir

Bonne nouvelle, à la fin du mois d'octobre, le quai Alexandre-III, la rue de l'Abbaye, l'avenue Cessart, la partie ouest de la place Napoléon, la gare et l'avenue Carnot auront "leurs configurations de circulation définitive", annonce l'Agglo du Cotentin. En attendant cette date, des perturbations sont donc encore à prévoir.