[Vidéo] Cherbourg. La gare SNCF va devenir un "lieu où convergeront tous les modes de transport"

Avec les travaux du Bus nouvelle génération (BNG), la ville de Cherbourg se transforme. Un pôle d'échange multimodal est en cours de finalisation au niveau de la gare SNCF. Train, bus, covoiturage, vélo ou marche… Ce point de passage central de la ville - carrefour le plus fréquenté du département de la Manche avec 30 000 véhicules par jour, soit près de 50 % de plus que la RN13 ! -, offrira d'ici quelques semaines aux usagers un large choix de modes de transport. "C'est le lieu où convergeront tous les modes de transport", confie Arnaud Catherine, vice-président aux mobilités à l'Agglo du Cotentin.

Espaces verts, parcs à vélos, covoiturage…

Les extérieurs de la gare ont été transformés par les collectivités, avec la création d'espaces verts et d'une esplanade de 3 000m2 devant la gare qui va retrouver de la "centralité" et qui permettra de connecter les différents moyens de transport. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, attend maintenant de la part de la SNCF des travaux d'embellissement pour mieux valoriser sa gare et ses quais, ainsi que son parking. Des discussions ont été menées très récemment.

De nombreux stationnements vélo donc deux parcs fermés de 60 et 20 places seront créés. Deux stations de Vélo à assistance électrique en libre-service (VAELS) le seront aussi sur le parvis et à proximité. Une traversée sécurisée de l'avenue Millet permettra de rallier la piste cyclable du quai Alexandre-III puis le centre-ville. De nouvelles pistes seront accessibles vers le boulevard de l'Atlantique ou la future voie du Homet. La Ville prévoit également de requalifier le parking donnant sur la rue des Tanneries.

Trois emplacements créés pour du covoiturage "dynamique" pourront également servir de dépose minute. A la place de l'ancienne boutique de fleurs quai Alexandre-III, une agence d'accueil de l'offre de mobilité Cap Cotentin sera ouverte.

Bus : "13 des 14 lignes régulières par la gare"

Au niveau des bus, "sur les 14 lignes régulières du réseau Cap Cotentin, 13 convergeront par la gare", ajoute Arnaud Catherine. Les bus disposeront d'emplacements dédiés avec des quais aux normes d'accessibilité et des abribus.

Par ailleurs, les usagers pourront également faire une correspondance entre le bus et la ligne de train Cherbourg-Valognes. Le pôle sera également desservi par la ligne régionale du réseau Nomad et la future ligne Cherbourg-Rennes en bus. Des écrans et bornes d'informations voyageurs seront disposés sur les points stratégiques.

Encore cinq mois de chantier ?

Au niveau du calendrier, cinq mois de chantier pour le BNG sont encore prévus. La livraison des travaux pourrait être assurée au printemps 2023, "on l'espère", note Arnaud Catherine. La nouvelle offre du réseau de mobilité Cap Cotentin avec l'intégration des nouvelles lignes de bus, elle, sera lancée officiellement dès le lundi 26 août 2024. Mais certaines mobilités autour de la gare sont déjà accessibles ou le seront d'ici la fin de l'année 2023.

La fréquentation explose

David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, précise que "plus de 50 000 personnes par mois utilisent les lignes interurbaines, c'est une progression de 50 % depuis juin 2022. Toutes les lignes progressent à deux chiffres". La fréquentation sur le Cherbourg-Valognes explose également : "Elle a été multipliée par trois en un an grâce à la tarification unique et solidaire à 1€. Les travaux du BNG vont venir parfaitement compléter cette offre." De son côté, Benoît Arrivé ajoute que "chacun commence à percevoir les effets de ce chantier qui embellit la ville", précisant également que "l'offre de mobilité est bien globale."

Une vue sur la Criée de Cherbourg avec les travaux du Bus nouvelle génération au premier plan.

Mobilités : Cherbourg-en-Cotentin, deuxième Ville normande à intégrer l'AOM

Des agglomérations ou métropoles font partie de l'Autorité organisatrice de la mobilité (AOM), structure qui organise les déplacements et qui dispose de l'ensemble des leviers d'actions en matière de mobilité : "Avec le BNG, Cherbourg-en-Cotentin va devenir le 36e membre à intégrer cette AOM et à disposer de Bus à haut niveau de service (BHNS). La Ville de Rouen est la première en France en 2001 à avoir mis en place ce service. Cherbourg-en-Cotentin sera la deuxième Ville normande."

Le coût du projet de Bus nouvelle génération (BNG) avec la création du pôle d'échange multimodal s'élève à environ 41,2 millions d'euros, dont 25,3 millions pris en charge par l'Agglo du Cotentin.