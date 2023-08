Cherbourg-en-Cotentin. Bus nouvelle génération : de nouvelles perturbations à prévoir dans le centre-ville

Les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) se poursuivent à Cherbourg-en-Cotentin. Les entreprises vont commencer à travailler quai de Caligny à partir du mardi 29 août avec au menu la création de quais de bus, d'espaces piétons végétalisés et de la piste cyclable, ainsi que le réaménagement des terrasses. Cette phase de chantier est prévue jusqu'à fin novembre.

Circulation sur une voie

Le chantier débutera côté bâti, entre la place de la République et la rue Maréchal-Foch. La circulation s'effectuera sur une voie dans le sens Est-Ouest. En provenance de l'Ouest, elle sera déviée vers le centre-ville au niveau du giratoire place Napoléon. Un itinéraire conseillé par le boulevard Guillaume-le-Conquérant sera mis en place pour les véhicules légers sauf accès Arsenal. Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, il sera obligatoire.

L'accès au parking Notre-Dame depuis le quai de Caligny (porche) ne sera pas possible à partir du lundi 18 septembre, il le sera via la rue du Port. La rue de l'Avant-Port sera sans issue et en double sens. L'accès à la rue Maréchal-Foch pourra être contraint au fil des interventions. Le stationnement ne sera pas autorisé sur l'esplanade au nord du pont tournant et côté bâti. Les commerces resteront ouverts et accessibles pendant la durée des travaux.