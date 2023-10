Argentan. L'équipementier automobile Marelli annonce la fermeture de son usine : 167 emplois menacés

Terrible annonce pour quelque 300 salariés. L'équipementier automobile Marelli a annoncé, mercredi 4 octobre, la fermeture de deux usines françaises à Argentan et à Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne. Pour la plus grande des deux, celle de l'Orne, la direction a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi, qui devrait se solder par la fermeture début 2024 du site et le licenciement de ses 167 salariés, selon l'intersyndicale CGT, CFE-CGC, CFDT.

A Argentan, l'intersyndicale a indiqué dans un communiqué: "Après plusieurs mois de mensonges et de tromperies de la part de la direction du groupe Marelli, la sentence est tombée: l'ouverture d'un PSE avec pour seule perspective, une fermeture définitive début 2024 du site historique Marelli basé à Argentan depuis 1970." Cette ancienne usine Solex produit des boîtiers papillons, qui alimentent en air les moteurs à essence, pour des voitures de nombreuses marques, mais aussi pour des motos BMW, par exemple. L'annonce "n'est que la conclusion d'un processus de délocalisation décidé et engagé par le groupe depuis plusieurs mois", ont regretté la CGT, CFE-CGC et CFDT, qui y voient notamment l'influence de l'actionnaire majoritaire, le fonds américain KKR. Contactés par l'AFP, des représentants de la direction de l'usine n'ont pas réagi mercredi.

Le maire apporte son soutien

Au début de l'année, les salariés avaient fait grève pendant trois semaines, après avoir découvert fin 2022 des éléments leur faisant craindre une délocalisation des activités de l'usine, notamment en Slovaquie. Le mouvement social s'était soldé par un accord avec la direction leur garantissant un an de sursis, où trois autres pistes, dont celle d'un repreneur potentiel, étaient évoquées

Le maire d'Argentan, Frédéric Leveillé, a apporté dans un communiqué son "soutien" aux salariés de l'usine, évoquant une "décision funeste" pour les travailleurs et le territoire. "Cette décision est pour nous tous une incompréhension, car deux audits récents commandés (...) ont démontré la compétitivité du site", a-t-il indiqué.

Un Comité social économique extraordinaire a lieu le jeudi 12 octobre.

Avec AFP.