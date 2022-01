Olivia Ruiz : ne l’appelez pas Madame !

Quel est votre programme avant votre concert du 21 octobre au Zénith ?

“Nous répétons beaucoup et nous venons à Caen avec trente personnes et trois semi-remorques dès le lundi 19 octobre pour faire des filages et apprendre à faire vivre le spectacle dans notre joli décor. L’ambiance du concert sera très sombre et en même temps flamboyante avec un côté très fleuri”.

C’est aussi une représentation plus féminine d’Olivia Ruiz ?

“Je fais les choses spontanément. Ce n’est donc pas réfléchi. Tout naturellement en grandissant, j’assume de plus en plus ma part de féminité. Cela ne peut que se voir dans mon travail, autant dans mes textes que dans mon décor ou sur la pochette de mon album.”

Pourquoi avoir chosi pour votre album, ce titre Miss Météores ?

“Dans ce choix, , le mot miss fait référence à ma chanson “Don’t call me madam” et à mon habitude de faire éclore des personnages dans mes chansons. Le mot météore m’intéressait aussi parce qu’il a deux sens complètement contradictoires et assez représentatifs de ce que peut-être ma personnalité”.





