La Ferté Macé. Le maire réaffirme sa volonté de quitter Flers'Agglo

C'est une histoire qui dure depuis trois ans. La Ferté-Macé a intégré Flers'Agglo en 2015, mais Michel Leroyer, élu maire de la commune en 2020, souhaite, lui, voir cette dernière sortir de l'agglomération de Flers.

Il a été élu sur ce projet, estimant que La Ferté-Macé paie un million d'euros par an à l'agglo sans en tirer de retour probant. Après avoir envisagé son adhésion à la communauté de communes d'Andaine/Passais, ce qu'ont refusé les élus de ce territoire en mai 2021. Les élus de la communauté de communes du pays fertois et du bocage carrougien ont accepté l'adhésion de La Ferté-Macé en juin 2022. Le maire est allé plaider cette cause jusqu'au ministère de l'Intérieur mais, pour une question de seuil de population à un habitant près, deux préfets successifs se sont opposés au divorce avec Flers'Agglo. D'abord sur une procédure "dérogatoire", puis sur une procédure dite "de droit commun".

Le 25 septembre dernier, le tribunal administratif a rendu une position contre le préfet, estimant que dans cette ultime procédure, il n'y a pas de condition de seuil à respecter pour sortir de Flers'Agglo. Cette décision reste susceptible d'un appel.

Lundi 2 octobre au soir, dans la mairie en présence d'une quarantaine de colistiers et d'élus des communautés de communes du pays fertois et du bocage carrougien, Michel Leroyer a expliqué ce qu'il espère désormais, après cette décision du tribunal : "Continuer à exiger la sortie de Flers'Agglo." Pour Claudine Bellenger présidente de la communauté de communes du pays fertois et du bocage carrougien, "la cinquième ville du département subit depuis 2020 le veto de Monsieur Goasdoué [maire de Flers et président de Flers'Agglo]".

Dans un communiqué publié ce même lundi soir, l'agglomération estime que "vouloir sortir à toute force de Flers'Agglo relève d'une obstination déraisonnable. Si la municipalité fertoise veut être utile à la population dont elle a la charge, elle doit renoncer à toutes ces procédures coûteuses".

De son côté, en réaction à la décision du tribunal administratif, le préfet de l'Orne souligne que "en cas de délibération favorable à la sortie de La Ferté-Macé de la part de Flers'Agglo et de la majeure partie des communes membres, la commission départementale de coopération intercommunale serait également amenée à se prononcer, avant que n'intervienne une nouvelle décision du préfet".

En attendant, le maire de La Ferté-Macé va retourner plaider sa cause dans les ministères.