Violent incendie à Rouen. Toxicité des fumées : "Aucun seuil de dangerosité relevé", selon la mairie

Un violent incendie s'est déclaré samedi 30 septembre, vers 18 heures, dans un immeuble désaffecté de huit niveaux, dit "verre et acier", dans le quartier Saint-Julien à Rouen. Le feu s'est propagé dans la soirée à un second bâtiment, également désaffecté. Les deux immeubles se sont ensuite effondrés. Un périmètre de sécurité avait été mis en place par la police. Environ 130 pompiers ont été engagés sur cette importante opération.

"Il n'y a pas de victime à déplorer"

Vers 2 h 20 dimanche 1er octobre, un point de situation a été réalisé par la mairie de Rouen. "Il n'y a pas de victime à déplorer, précise-t-elle. L'incendie semble circonscrit et le risque de propagation écarté." Vers 6 heures, la phase finale d'extinction finale du feu était toujours en cours, indique de son côté le Service département d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime. L'origine du feu reste indéterminée mais l'immeuble aurait pu être squatté selon les sapeurs-pompiers présents sur place.

Comment la mairie s'organise-t-elle ?

Face à l'incendie, la mairie dit avoir informé les habitants dans "les plus brefs délais" via un système d'alerte et de notification par SMS mis en place par la Métropole Rouen Normandie, ou encore sur les réseaux sociaux. Un gymnase proche avait également été ouvert par la mairie pour accueillir d'éventuels habitants à évacuer, ce qui finalement ne s'est pas avéré nécessaire. Une cellule de crise doit se réunir ce dimanche matin.

Fumées : des analyses complémentaires menées

Sur la toxicité des fumées, "aucun seuil de dangerosité n'a été relevé" par les sapeurs-pompiers selon la mairie. Mais en plus des examens effectués par les soldats du feu, des analyses complémentaires des pollutions éventuelles, en particulier l'amiante, devaient être menées dès ce dimanche. Des prélèvements et des analyses des retombées de suies vont notamment être réalisés, ainsi que des mesures au sol et des contrôles de l'air. "La cellule d'appui aux situations d'urgence dépendant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) a également été sollicitée pour apporter son concours", ajoute la mairie. Les résultats devraient être connus sous 48 à 72 heures.

Des écoles fermées

Par principe de précaution, les écoles maternelles et élémentaires Pépinières Saint-Julien, proches du site de l'incendie, sont fermées jusqu'à nouvel ordre, dans l'attente des résultats notamment. Il est également demandé à chaque habitant de ne pas se rendre sur les lieux de l'incendie, et de ne pas ramasser les retombées potentielles (suies et débris) dans l'attente des résultats des analyses.