Cinéma : l'aigle de la neuvième légion

En 140 après J.-C., l’Empire romain, qui domine la majeure partie de l’Europe, s’arrête au nord de l’Angleterre au mur d’Hadrien, que nul n’ose franchir. C’est pourtant ce que fera Marcus, accompagné d’un jeune esclave, pour tenter de retrouver les restes de la neuvième légion, commandée par son père et disparue, corps et biens, vingt ans auparavant.

Après “Le dernier roi d’Écosse” et “Jeux de pouvoir”, Kevin Macdonald se tourne vers l’Antiquité pour raconter l’histoire de ce fils à la recherche de l’honneur perdu de son père.

On trouve dans cette œuvre épique tous les ingrédients d’un excellent film d’aventures, avec ce qu’il faut de bagarre et de bravoure, mais aussi quelques longueurs. Les images, le plus souvent nimbées d’une brume toute britannique, sont superbes.



Aventures britanniques (2010) de Kevin Macdonald, avec Channing Tatum (Marcus), Jamie Bell (Esca), Donald Sutherland (l’oncle Aquila), Tahar Rahim (le prince), Istvan Goz (le centurion), Mark Strong (Guern), Paul Ritter (Galba) -1 h 55.