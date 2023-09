Manche. Effractions dans trois stations de la SNSM : les canots de sauvetage visés par les malfaiteurs

Effraction à la SNSM de Hauteville-sur-Mer. Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 septembre, des malfaiteurs ont tenté de voler un canot de sauvetage et d'aller en mer, en vidant une partie du matériel. Les délinquants n'ayant pas réussi à démarrer le moteur, le bateau a été abandonné sur la plage.

Trois stations SNSM visitées

D'après Jean-René Binet, le maire de Hauteville-sur-Mer, deux autres tentatives de vol similaires ont eu lieu dans deux autres stations SNSM de la Manche, à Jullouville et à Genêts. Même mode opératoire et même échec. Une enquête est ouverte. À Genêts, le semi-rigide et le 4x4 de la station ont été retrouvés enlisés sur la plage.

À Genêts, le semi-rigide et le 4x4 de l'association ont été retrouvés enlisés sur la plage.

"La SNSM regrette cette situation qui pourrait rendre les stations non opérationnelles en cas d'alerte", a réagi la direction départementale de l'association.

La station de Jullouville a aussi été visitée par des délinquants.