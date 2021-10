Chômage : “Rouen est plus dynamique”

Les derniers chiffres de l’emploi sont-ils encourageants ?

“En mars, nous avons constaté dans la région une diminution de 1,4 % sur un mois et surtout de 0,3 % sur un an, du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans aucun travail. Alors que ce dernier chiffre était stable depuis un an, il part enfin à la baisse, ce qui est très positif. Pour les catégories B et C, concernant les personnes en contrat précaire ou en intérim mais toujours en recherche d’emploi, leur nombre diminue légèrement depuis le début de l’année, même si la hausse sur un an reste importante (+ 4 %). C’est tout de même positif. Dans une région comme la nôtre, comptant beaucoup d’intérim, quand ce dernier repart, c’est le signe d’une reprise durable.”

Le bassin d’emploi rouennais s’en sort-il mieux ?

“Indéniablement, avec un taux de chômage à 9,8 %, sous la moyenne départementale et régionale, Rouen est sur une bonne dynamique. Un exemple : 30 % des intentions d’embauche des entreprises haut-normandes proviennent du bassin rouennais, qui regroupe pourtant 25 % des demandeurs d’emploi dans la région. Cet écart révèle la bonne dynamique rouennaise.”

L’emploi des jeunes semble avoir redressé la barre...

“Tout à fait. Après avoir souffert au début de la crise, dès 2008, la situation de l’emploi des moins de 25 ans s’est largement améliorée sous l’effet des mesures gouvernementales : contrats aidés, développement de l’alternance, etc. En un an, sur le bassin rouennais, le nombre de demandeurs d’emplois jeunes a baissé de 3,8 %, le meilleur chiffre de la région. Mais il ne faut pas oublier qu’ils demeurent aussi nombreux (environ 5 000) que les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.”

C’est le point noir des chiffres de l’emploi ?

“L’emploi des seniors s’est très lourdement détérioré. Le nombre de demandeurs a bondi de 14 % sur un an. Il y a un effet “âge”, c’est évident. Même si la tendance ralentit, la situation est très dégradée”.

Si la tendance est à la reprise durable, quels sont les métiers les plus recherchés par les entreprises ?

“Dans le bassin de Rouen, les aides à domicile, employés de maison, agents d’entretien ou de sécurité et vendeurs sont très demandés, ce qui n’est pas une surprise. Mais, plus étonnant, nous constatons des besoin pour certains métiers plus qualifiés : secrétaires, attachés commerciaux, employés de banque...”