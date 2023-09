Le Havre. Chiens, chèvre, tortue, oiseaux à l'agonie… Une mère et ses deux fils interpellés pour maltraitance animale

Spectacle désolant dans cet appartement du Havre, avenue Christophe-Colomb. Un signalement à la Société havraise de protection des animaux (SHPA) a permis d'interpeller une femme de 46 ans et ses deux fils de 27 ans et de 18 ans pour maltraitance animale, mardi 19 septembre.

Dans l'appartement, vivaient de nombreux animaux laissés à l'abandon, sans eau avec très peu de nourriture, et au milieu des excréments dans des conditions insalubres, rapporte la police. Un vétérinaire s'est rendu sur place pour des constats et notamment : trois chiens Bully amaigris et tremblants, une tortue à l'agonie avec des détériorations de la carapace en raison de carences alimentaires prolongées… La professionnelle a parlé de "conditions insalubres et insupportables, ce qui a impacté la santé physique et mentale des animaux".

Quatre oiseaux, une chèvre et des canards, dont certains étaient morts, ont aussi été retrouvés dans l'appartement.

Les suspects convoqués par la justice

Le premier fils de 27 ans, signalé comme vivant à cette adresse, a été interpellé. Il avait déjà été arrêté pour un incendie volontaire dans la cage d'escalier de l'immeuble le 4 août 2023, avant de partir se réfugier à Lillebonne avec deux chiens. Il a indiqué à la police avoir confié la garde des animaux à sa mère et à son frère.

Le jeune frère de 18 ans, interpellé également, a précisé qu'il ne s'est occupé que d'un seul chien, le sien.

La mère de 46 ans a reconnu qu'elle ne s'occupait pas des animaux, étant très peu présente à cette adresse.

"Tous reconnaissent les faits de maltraitances en les minimisant", précise la même source policière. Ils sont convoqués devant la justice pour une procédure sur une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 4 juin 2024.

Les animaux ont été confiés à la SHPA.