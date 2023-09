Cadeaux. Gagnez votre PlayStation 5 et le jeu FC 24

À l'occasion de la sortie du meilleur jeu de football EA Sports FC 24 (ex-Fifa) ce vendredi 29 septembre, Tendance Ouest vous offre le nouveau jeu et votre console PS 5.

Rapide comme l'éclair, la PlayStation 5 fait tomber les barrières entre le virtuel et la réalité… et vous embarque dans une toute nouvelle ère du jeu vidéo.

En plus, avec le jeu FC 24, bénéficiez d'un réalisme sans précédent, avec les plus grandes compétitions, les plus grands clubs et les plus grandes stars ! Plus de 19 000 athlètes, plus de 700 équipes (dont les équipes normandes du Havre en Ligue 1 et de Caen et Quevilly en Ligue 2), plus de 100 stades et une trentaine de championnats !

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 29 septembre dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes, vers 8 h 45.