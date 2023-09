Caen. Centre François Baclesse : 50 ans d'histoire

Gaffes, anecdotes, histoires croustillantes… La rédaction de Tendance Ouest vous emmène dans les coulisses du Centre François Baclesse de Caen, qui fête les 50 ans de son bâtiment.

Voilà 50 ans que le Centre François Baclesse occupe le bâtiment actuel. Cet hôpital privé accueille 27 000 patients par jour, emploie 1 000 agents dont 150 médecins et forme 600 étudiants. Depuis 1973, il a empilé de nombreux souvenirs. La rédaction a sélectionné quelques anecdotes et histoires croustillantes pour vous.

Les sangsues s'enfuient

Difficile pour Maryline Esnault de choisir le souvenir le plus marquant après 18 ans de carrière au sein du Centre Baclesse. Parmi eux, il y a "cette partie de belote avec un patient à Noël". Et surtout, parmi les plus loufoques, l'échappée des sangsues dans la chambre d'un patient. "On utilisait des sangsues pour raviver le flux sanguin dans un lambeau de peau. On avait mal refermé le bocal et les sangsues se sont échappées, se remémore dans un sourire cette cadre de santé du service oncologie médicale. On était à quatre pattes toute la nuit pour chercher les dix sangsues disparues." Ouf, tout s'est bien terminé.

Des dentiers retrouvés dans les draps

Jusqu'en 2012, le service de blanchisserie était totalement autonome avant d'être externalisé. Jusqu'à une tonne de linge pouvait être traité par jour. "Trois machines à laver de 100 kg tournaient de 8 heures à 16 heures tous les jours", explique Éric Pacteau, ex-responsable des services hôteliers. Parmi les objets trouvés, il n'était pas rare de retrouver les dentiers de patients hospitalisés. Mais aussi, des portables, des stylos, des gommes, ou encore des bijoux. "C'était une vraie caverne d'Ali Baba !", sourit le retraité.

Bougie d'anniversaire à la cantine

À chaque anniversaire d'un patient, l'hôpital avait pour habitude d'offrir un gâteau d'anniversaire accompagné d'une bougie pour marquer le coup. À Noël, le restaurant distribue des ballotins de chocolat, un brin de muguet au 1er mai ou encore une rose à chaque patiente lors de la fête des mères. Entre 500 et 600 repas sont servis par jour au restaurant du Centre Baclesse.

Les pieds dans l'eau

Pour Stéphane Lebailly, responsable technique du centre, l'anecdote la plus significative reste les inondations de juillet 2013. "On s'est retrouvé avec 850 m3 d'eau dans le bâtiment, se souvient-il. C'était la crise ! L'eau débordait de partout. Le sous-sol, le rez-de-jardin ainsi que le rez-de-chaussée étaient totalement inondés. On avait dû couper l'électricité car l'eau montait dans les postes de haute tension." De là à stopper toute l'activité hospitalière ? "Non, les étages de soin n'étaient pas impactés mais il y avait des fuites un peu partout." En une nuit, tout avait été remis en état, et le directeur de l'époque, M. Khaled Meflah, avait donné un coup de main aux services techniques pour évacuer l'eau. Depuis, "on y pense à chaque fois qu'il pleut fort à Caen", sourit Stéphane, pour qui le Centre Baclesse n'a plus de secrets après 25 ans de service dans l'établissement.

Dans deux ans, le Centre François Baclesse fêtera son siècle d'existence. D'ici là, il y aura certainement de nouvelles anecdotes à raconter.