Faites entrer le grand public

Dernier exemple en date, le lancement, à partir du vendredi 6 mai, d’une exposition exceptionnelle, au coeur du Palais de justice de Rouen, dans la magnifique salle des procureurs.

Si le but premier de cet événement est de mettre en lumière l’histoire du palais et l’incroyable travail de restauration effectué entre 2004 et 2010, c’est aussi l’occasion “de s’ouvrir et de faire connaître les métiers de la justice”, comme l’explique Pascaline Chamboncel, magistrate et secrétaire générale du parquet général. Une telle ouverture, souhaitée de longue date par les chefs des cours rouennaises, est assez “rare” pour être soulignée.

“C’est également l’occasion de montrer combien l’Etat sait aussi investir pour rendre toute sa dignité à un lieu historique, qui est aussi un lieu de justice, de travail et d’accueil du justiciable”.