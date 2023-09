Le Havre. Un vaste trafic de batteries de trottinettes électriques démantelé

Six personnes ont été interpellées, jeudi 14 septembre, dans le cadre d'un trafic de batteries pour trottinettes et vélos électriques, à Paris et au Havre. Dérobées principalement à un grand opérateur de trottinettes en libre-service, les batteries étaient envoyées vers la Roumanie.

"Les batteries étaient rachetées 10 à 15 euros et revendues en Roumanie plus cher, entre 30 et 40 euros. Les composants étaient revendus, sans doute pour des filières de retraitement et en extraire les métaux rares", a expliqué à l'Agence France Presse une source proche du dossier.

Préjudice estimé à un million d'euros

Dans le courant de l'été, les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens avaient appris l'existence d'un lieu de recel de batteries volées, situé à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris. Tous les dix jours en moyenne, une centaine de batteries volées, au minimum, étaient expédiées vers la Roumanie. Le préjudice total de ce trafic est estimé à un million d'euros.

Les six suspects ont été interpellés en flagrant délit lors d'une livraison de batteries entre individus opérant en France et commanditaires présumés, jeudi dernier. Ils ont été placés en détention provisoire.

Début septembre, au Havre, deux individus avaient déjà été pris en flagrant délit de vol, aux dépens de la société Lime, le seul opérateur de trottinettes en libre-service qui intervient dans la cité Océane.