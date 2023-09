Musique. Découvrez le nouveau titre d'Aden Foyer

Après The Ballet Girl, Aden Foyer est de retour avec le titre Galileo Galilei. Ce dernier est le nom d'un célèbre mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien, et dans cette chanson, il est question justement d'étoiles, de boussole, de gravité, de poussière interstellaire et bien sûr d'amour !

Aden Foyer s'appelle en fait Jonas Aden. L'artiste norvégien est aussi DJ et producteur, et c'est lui qui a proposé les remix des tubes Lean On de Major Lazer ou encore Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake, il a aussi travaillé avec Martin Garrix, Alan Walker ou ASAP Rocky.

Découvrez maintenant le titre Galileo Galilei d'Aden Foyer :