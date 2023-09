Football. Le prochain match du Stade Malherbe Caen à guichets fermés

L'engouement est total ! Pour retrouver l'élite et la Ligue 1, le Stade Malherbe a besoin de son public, et il répond pour l'instant totalement présent. Après un début de saison tonitruant, avec quatre victoires et un coup d'arrêt sur la pelouse de Laval, les Caennais sont solidement installés en tête de la Ligue 2.

Guichets fermés quatre jours avant le match

Pour la première grosse affiche de la saison, face à Saint-Étienne samedi 16 septembre, les dirigeants du club espéraient attirer du monde au stade Michel-d'Ornano. Les fans ont répondu présent, et de manière précoce. Mardi 12 septembre, le Stade Malherbe annonce que la rencontre face à l'ASSE se disputera à guichets fermés. Plus aucune place n'est disponible à la vente.

Un événement plutôt rare en Ligue 2, bien que l'AS Saint-Étienne soit une équipe de renom, en dépit de sa 15e place actuelle.

Hasard du calendrier, le Stade Malherbe enchaîne trois rencontres de suite à domicile. Face à Grenoble le 26 septembre, et Guingamp le 30. Chiche de remplir à nouveau le stade ?