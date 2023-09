Rouen. Les boîtes à vélo Rouen aide à se lancer dans l'entrepreneuriat à bicyclette

Depuis janvier, Julien Vilain s'est mis à son compte pour créer sa propre société : JV à vélo, spécialisée dans l'électricité. "Maintenant, je ne me déplace qu'en vélo-cargo", indique-t-il. Avant, il travaillait dans une entreprise où il intervenait en tant qu'électricien sur des chantiers normands, mais en camion. Au moment de la Covid, il a voulu changer son moyen de locomotion. Par hasard, il découvre la formation Ma cyclo entreprise, proposée par l'association Les boîtes à vélo France. En discutant avec l'animatrice Charline Gérard, il a eu l'idée de "créer une antenne rouennaise de l'association", raconte-t-il. L'objectif, favoriser "l'essor du vélo de manière professionnelle", et pas uniquement avec des réparateurs ou des loueurs de vélos dans l'agglomération rouennaise. Il souhaite aider toute personne désirant se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à vélo. En regardant sur le site officiel de l'association nationale, il s'est aperçu qu'en Normandie, "il y avait un trou sur la carte, donc c'était le moment de s'implanter à Rouen". Actuellement, ils sont plusieurs à vouloir faire partie des boîtes à vélo Rouen. "On a Toutenvélo, des logisticiens, des réparateurs de vélos, de l'artisanat, des métiers de bouche", énumère-t-il. Selon lui, peu importe le domaine professionnel, "nos expériences offrent du concret à la démarche". Chacun à sa manière donne des conseils à ceux qui souhaitent créer une entreprise où le vélo serait au cœur du projet. Pour l'instant, l'association ne dispose pas de local car elle a été créée cet été. "On est encore aux débuts, donc on ne sait pas combien de personnes vont adhérer à l'association."

"Ça a marché pour moi, comment aider les personnes à se lancer ?"

L'homme de 36 ans perçoit Les boîtes à vélo Rouen comme un collectif qui rassemblerait plusieurs professionnels utilisant leur vélo comme outil de travail. "Ça a marché pour moi, alors je me suis demandé comment aider d'autres personnes à se lancer", explique-t-il. En effet, pour sa part, le siège de son entreprise se situe à Pierreval, près de Buchy. Contrairement à d'autres, il circule à vélo en campagne et en ville. Il suffit, selon lui, d'adapter son matériel en fonction de ses besoins. "Moi par exemple, je porte un casque presque intégral, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ne pédalent qu'en ville." Avec son association, il sera présent à la Rue des mobilités innovantes, une manifestation dédiée aux mobilités bas-carbone, vendredi 22 et samedi 23 septembre, rue Jeanne-d'Arc à Rouen. Elle sera animée par le MIX, laboratoire des mobilités innovantes.