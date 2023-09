Seine-Maritime. Journées du patrimoine : les animations à découvrir à Rouen et ses alentours

Réservez dès maintenant votre week-end du 16 au 17 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. Plusieurs animations culturelles seront au programme dans toute l'agglomération rouennaise. Jusqu'au 17 septembre, l'exposition Filtre magique à l'aître Saint-Maclou met à l'honneur des portraits de créatrices et intellectuelles oubliées ou méconnues de l'histoire rouennaise. L'artiste Mercedes Klausner, d'origine argentine, a dessiné sur du verre des portraits qui ne se révèlent que si on les éclaire avec de la lumière. L'entrée est gratuite. Pour les amateurs d'activités aquatiques, une visite commentée en kayak est proposée à Saint-Aubin-lès-Elbeuf dimanche 17 septembre. En collaboration avec le club de canoë-kayak du Bassin Elbeuvien, un guide conférencier retrace le passé industriel et naturel de la Seine.

L'abbatiale Saint-Ouen à l'honneur

Les 15, 16 et 17 septembre, la septième édition du salon Collection d'Art se tiendra à l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Les artisans d'art mettent en scène leurs œuvres de 10 heures à 19 heures. Et pour finir en beauté, la mobilisation continue autour de la campagne de financement participatif pour la sauvegarde de la rose du transept sud de l'abbatiale. Cette opération prévue dimanche 17 septembre, vise à donner la chance à 400 personnes de déguster un repas concocté par une sélection des meilleurs chefs de Rouen. Tarif : 30 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants. Une partie des bénéfices servira à la restauration de l'abbatiale Saint-Ouen.

Le sport sur le devant de la scène

Dans le cadre des JO 2024 et de la candidature de Rouen capitale européenne de la culture, le sport est aussi mis en avant dans la programmation des Journées du patrimoine. Et pour cette nouvelle édition, une exposition photos autour des sports sur le territoire elbeuvien permet de retracer 150 ans de sport à Elbeuf. Le public est attendu au Cirque Théâtre samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures. À Grand-Couronne, un rallye touristique sera aussi organisé à l'Esplanade Tony Larue samedi 16 septembre, de 10 heures à 17 heures. Un événement à vivre en famille pour découvrir le patrimoine de la ville.