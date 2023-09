Saint-Valery-en-Caux. Homicide à l'arme blanche : un homme de 33 ans mis en examen

Un homme de 33 ans a été mis en examen et écroué, jeudi 7 septembre dans la soirée, pour assassinat, annonce le parquet de Rouen.

Il est soupçonné d'être impliqué dans l'altercation qui a coûté la vie à un autre homme de 33 ans, lundi 4 septembre à Saint-Valery-en-Caux. L'autopsie du corps de la victime a révélé "la présence de quatre plaies franches provoquées par arme blanche localisées en régions cervicale, thoracique et sur le bras", précise le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, en charge de l'enquête.

La compagne du suspect aussi interpellée

Les deux hommes étaient connus défavorablement des services de gendarmerie pour des affaires de stupéfiants et avaient déjà récemment été placés en garde à vue.

Lundi 4 septembre dans la soirée et mardi 5 septembre, un important dispositif de gendarmerie a été déployé à Saint-Valery-en-Caux pour retrouver le suspect, rapidement identifié grâce aux témoignages. La gendarmerie est même intervenue au domicile de sa compagne. Elle "a été interpellée et placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger et recel d'objet pour faire obstacle à la manifestation de la vérité", précise le parquet. Elle aussi est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour ces mêmes motifs.

Le suspect s'est finalement rendu de lui-même à la gendarmerie, mardi 5 septembre, dans l'après-midi.