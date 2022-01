Embellissement floral : dix-sept communes récompensées

Celles-ci ont été récompensées pour leurs actions en faveur de l'embellissement de leurs communes. Garcelles Secqueville et Hubert Folie ont été récompensées. Dans la catégorie plus de 5 000 habitants, Colombelles s'est notamment distinguée.



Retrouvez tous les communes lauréates :



1ère catégorie : moins de 1 000 habitants

1er ex aequo : Garcelles Secqueville et Hubert Folie

3ème : Blangy le Château

4ème : Glos

5ème : Lasson

6ème ex aequo : Arromanches et Rocquancourt



2e catégorie : de 1 000 à 5 000 habitants

1er ex aequo : Bourguébus et Luc-sur-Mer

3ème : Isigny-sur-Mer

4ème : Le Mollay-Littry

5ème : Caumont l'Eventé

6ème : Authie

7ème ex aequo : Cagny, Grandcamp Maisy, la Graverie





3e catégorie : plus 5 000 habitants

1er : Colombelles











