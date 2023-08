Tradition. Reconnaître le chant marin comme Patrimoine culturel immatériel, un projet soutenu par une députée de Seine-Maritime

L'Office pour le patrimoine culturel immatériel (OPCI) propose que le chant marin soit intégré à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. L'initiative est soutenue par Marie-Agnès Poussier-Winsback, députée de Seine-Maritime. Elle a écrit en ce sens au ministère de la Culture pour appuyer la demande.

Le chant marin est pratiqué dans le pays de Caux. Il est un marqueur des traditions maritimes du territoire. Ces chants sont emblématiques et très marqués dans des villes comme Fécamp, Yport ou encore Étretat. "Le chant marin est plébiscité lors de nombreuses festivités qui rythment la vie de nos communes, comme de toutes celles des régions littorales de notre pays", explique Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Dans son courrier adressé au ministère, l'ancienne maire de Fécamp explique qu'étant initiatrice d'une manifestation maritime (Fécamp Grand'Escale), "je souhaite que soit reconnu l'attachement au chant marin de nos concitoyens afin de faire perdurer les savoir-faire et la mémoire des Terre-Neuvas et plus généralement de l'ensemble des marins du territoire".