France-Monde. Insomnies, le hit du duo Belge Colt est à découvrir sur Tendance Ouest

Chaque jour du lundi au vendredi, Tendance Ouest vous propose de découvrir un nouveau hit et de voter sur notre story Instagram pour donner votre avis, afin de nous dire si vous aimez ou si ce n'est pas vraiment votre style.

Ce mardi, on découvre Colt, un duo belge porté par Coline Debry et Antoine Jorissen. Leur single insomnies est sorti fin février, et ce hit a atteint 1 million d'écoutes en un mois ! Au printemps dernier le groupe a annonce la sortie d'un deuxième EP (Mille vies, dont la sortie a été reportée au mois de septembre). Ils ont également fait la première partie du chanteur Pierre de Maere.

Découvrez le hit et le clip de Colt, Insomnies :