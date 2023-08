Coutances. Vols en série dans des entreprises et commerces

Des vols et des cambriolages se sont déroulés dans des entreprises et des commerces à Coutances ces dix derniers jours, sur les secteurs de la zone industrielle de la Mare et en centre-ville, entre le début et la fin de nuit pour des préjudices parfois importants, allant du fond de caisse aux commandes ciblées tels que des pots catalytiques et matériels de pêche en nombre important, indique la police. Certains artisans ont été victimes de vols par deux fois en peu de temps.

Une sensibilisation a été effectuée auprès des responsables de ces commerces et entreprises pour un renforcement de leurs protections passives et actives. Des enquêtes sont en cours, et la présence policière a été renforcée sur ces secteurs.