Bonne table à Caen. La Coop 5 pour 100, une cantine conviviale

Connue pour revaloriser des objets et leur donner une seconde vie, la ressourcerie La Coop 5 pour 100 à Caen a aussi sa cuisine. Au fond de la boutique, sur la droite, passez une petite porte, vous entrerez dans la cantine. C'est comme ça qu'est appelé le restaurant ici, où règnent convivialité et bonne humeur. Je suis accueillie les bras ouverts par une équipe composée uniquement de femmes.

Produits frais de producteurs locaux

Ce midi ensoleillé, je m'installe sans plus tarder à l'extérieur, où plusieurs tables de jardin sont installées sur la terrasse en bois. J'ai l'impression d'être dans mon jardin. Bol thaï, yakitori d'aubergines, salade de pois chiches, flan de courgettes… Chaque midi, le menu est varié mais "toujours préparé avec amour en fonction de ce que l'on reçoit de nos producteurs et productrices", sourit Laëtitia Millon, l'une des gérantes de La Coop 5 pour 100. Vous l'aurez compris, elle ne travaille qu'avec des produits frais et de saison. Je choisis les linguine aux champignons, soignées avec des plantes aromatiques directement cueillies dans le jardin. En attendant mon plat - qui est d'ailleurs arrivé très vite - je sirote au soleil un jus de pomme pétillant de la cidrerie des Vergers de Ducy, près de Bayeux. Ici, pas de pain blanc mais un pain spécial préparé par le boulanger d'à côté. C'est un régal. Je me laisse surprendre par les saveurs dans l'assiette, notamment avec ce persil qui s'accorde parfaitement bien avec les pâtes. Je m'offre un véritable moment de pause.

Des linguine aux champignons.

On me propose une assiette de fromages. Je décline, au profit d'un dessert de saison : une belle salade de fruits ! Dans un petit bol façon grand mère, les fraises, pêches, kiwis et agrumes me font de l'œil. Je la dévore, tout en finissant mon repas par un petit lu gourmand. Le tout m'aura coûté 20,50 €.

Pratique. 33 route de Trouville à Caen. Ouvert du mercredi au samedi, de 11 heures à 19 heures (18 heures le samedi). Tél. 09 81 12 16 73.