Mondeville. Alcoolisé, il se présente avec un fusil chez sa voisine pour téléphoner

Le 7 août dernier, un homme alcoolisé sonne chez sa voisine pour téléphoner, à Mondeville. Il vient de se faire voler son portable et souhaite appeler son frère. Elle le laisse utiliser son téléphone et il retourne chez lui. Peu après, l'individu âgé de 25 ans frappe à nouveau chez la voisine, muni d'un fusil. Il veut encore téléphoner.

Devant l'arme, la voisine prend peur, d'autant plus qu'il introduit deux cartouches. Elle parvient à le repousser, ferme sa porte à clé et appelle la police. Des agents interviennent rapidement et retrouvent le prévenu dans les caves de l'immeuble.

Aucun souvenir

Interpellé, il dit qu'il n'a jamais voulu menacer la victime. Il avoue avoir bu une bouteille de vodka et ne se souvient pas d'avoir manipulé l'arme devant elle, ensuite, il est allé boire dans les caves avec des amis. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre retrouvent le fusil, un poing américain et un couteau qui sert pour consommer du cannabis. Mais il affirme ne plus être consommateur depuis un moment. L'homme était jugé au tribunal de la Presqu'île de Caen ce 22 août.

Dans son réquisitoire, le procureur mentionne que le jeune homme a reconnu les faits, qu'il s'est bien présenté une seconde fois chez sa voisine avec le fusil, mais il convient que le prévenu et la victime ont eu une vision différente des choses. Il comprend que la femme ait pris peur et qu'elle a raconté la vérité, mais aussi, il juge que le jeune homme ne voulait lui faire aucun mal.

Il réclame cependant 6 mois de prison avec sursis probatoire. Après délibéré, il est effectivement condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins et de travail, interdiction de port d'arme et de fréquenter des débits de boissons pendant 2 ans. Les scellés sont confisqués.