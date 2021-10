Manger normand et combattre l’obésité

Jeudi 19 mai, le CHU de Rouen organise la journée “Bien Manger en Normandie”. L’occasion d’aborder et d’apporter des solutions au problème de l’obésité. En effet, la Normandie est l’une des régions les plus touchées en France : 16 % des adultes y sont atteints d’obésité.



Chômage et mal-bouffe

“Le but de cette journée, indique le Docteur Muriel Valentino, diététicienne à l’unité de nutrition du CHU, “est de montrer que l’on peut utiliser des produits normands tout en ayant une alimentation correcte. Nous travaillons, dans ce cadre, en lien avec des producteurs locaux. Des stands, des expositions et des animations autour de l’alimentation normande vont être mis en place et ouverts au grand public.” Pourquoi l’obésité frappe-t-elle davantage la population de notre région ? “Aujourd’hui, on ne sait plus s’alimenter correctement, et les notions d’équilibre alimentaire se perdent. En outre, cette région est densément peuplée, et le chômage y est important. Cette situation est facteur de stress, qui lui même trouble souvent l’équilibre de l’alimentation. Les ateliers que nous mettons en place ont pour but de redonner les bons réflexes alimentaires .”