Votre horoscope signe par signe du lundi 21 août

Bélier

C'est en explorant le monde et en piquant des idées ici et là que vous passerez une journée épanouissante et très instructive.

Taureau

Vous aurez du mal à comprendre certains besoins de votre entourage, ne vous braquez pas pour autant.

Gémeaux

Votre optimisme est en net progrès, vous vous sentez d'attaque vous vous consacrer à des travaux pénibles

Cancer

Un petit rayon d'exotisme débarque dans votre quotidien et rend votre journée aussi passionnante que rentable si vous prenez les trains en marche.

Lion

Vous vous sentirez plus énergique, poussé vers la liberté, accordez-vous en et soufflez davantage.

Vierge

Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Mais votre énergie vous pousse dans une impasse, soyez prudent.

Balance

Canaliser votre agressivité risque d'être difficile, aujourd'hui. Vous devrez prendre sur vous pour éviter des conflits.

Scorpion

Cette journée est idéale pour passer l'éponge sur les petites rancunes.

Sagittaire

C'est une journée parfaite pour aller vers les autres et obtenir une bonne volonté pour vous accompagner dans vos projets qui, du coup, prennent plus d'importance.

Capricorne

Vous avez besoin d'équilibrer moral et physique, activité et détente, repos et action, dans l'équité que vous dicte votre corps.

Verseau

Votre entourage sera plus favorable à votre évolution, vous saurez vous mettre en avant.

Poissons

Vous allez avoir la chance sur des points clé dans votre quotidien. Sans même le savoir, vous travaillez sur votre réputation.