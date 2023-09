Bonne table près de Cherbourg. A La Crêperie de la Mer, de délicieuses galettes

J'avais envie d'un bon verre de cidre, d'une galette en plat et d'une crêpe en dessert en plein été. Je décide de m'échapper quelques instants de Cherbourg pour me rendre dans la commune voisine, à Équeurdreville-Haineville. J'avais réservé à la Crêperie de Sophie.

La fameuse galette "Saint-Jacques"

Sur la carte, différents choix de galettes. Étant proche de la mer, je choisis la "Saint-Jacques" et sa crème. Une rondelle de citron, des tomates cerises et une salade accompagnent le plat. Je ne suis pas déçu, le goût est au rendez-vous ! "Ce plat fonctionne énormément, c'est le top des ventes, c'est toute l'année avec des Saint-Jacques fraîches, nos clients aiment bien", explique Stéphane Duhamel, à la tête de cette crêperie depuis 2007. "Nous travaillons toujours avec des produits frais, nos galettes sont faites le matin..."

Une galette Saint-Jacques à la Crêperie de la Mer, rue Surcouf à Équeurdreville-Haineville.

Dans les autres propositions à succès, les galettes "Cheval qui pique" avec fromage, chorizo, steak haché et œuf, "Normande" (lardons, camembert, crème et œuf), et Cussy (noix de Saint-Jacques, crème et fondue de poireaux). Côté prix, c'est raisonnable, entre 12 et 13 €. D'autres plats sont proposés, comme le cabillaud à la crème, l'andouillette, l'entrecôte ou le burger maison. Des brochettes Saint-Jacques sont aussi proposées sur commande. Il est possible de prendre le menu express le midi à 10,50 € avec un plat du jour et crêpe, ou la galette express le midi et le soir à 13 € avec une complète jambon, andouille et chorizo, puis une crème brûlée et un café. Dans les desserts, faits maison bien sûr, pour 5 €, il y a de la teurgoule ou encore la panna cotta. Stéphane Duhamel est aidé en cuisine par son fils Louka, et d'une serveuse Léa ESilva. En septembre, il devrait être accompagné d'une troisième personne et pourrait ouvrir un samedi soir par mois, peut-être d'ici à l'automne.

Pratique. 50, rue Surcouf à Équeurdreville. Jusqu'à 50 couverts. Ouvert du lundi au vendredi, de 12 h à 14 h, le jeudi et le vendredi, de 19 h 15 à 21 h. Tél. 02 33 94 11 52.