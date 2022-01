La nouvelle caserne des gendarmes en bonne voie

Une nouvelle caserne de gendarmerie verra le jour à Caen dans le courant du second semestre 2011. Le projet est déjà bien avancé rue du 43ème régiment d'artillerie mais la pose symbolique de la première pierre a eu lieu lundi 12 octobre. Étaient présents pour ce rassemblement officiel, Ilham Montacer, directrice du cabinet du préfet de région, Philippe Duron, maire de Caen et le général Philippe Schneider, commandant de région de gendarmerie. Ce dernier s'est dit très satisfait dans la mesure où "cela faisait plus de 20 ans que les gendarmes attendaient de nouveaux locaux dans le centre de Caen".

L'ensemble comprendra 10 000 m2 de bureaux et de locaux techniques, mais aussi 162 logements pour les gendarmes et leur famille ainsi que 60 studios pour les gendarmes adjoints volontaires. Au total, ce sont plus de 250 militaires qui travailleront, et vivront pour certains, sur les lieux.

Cette construction a été rendue possible grâce à un partenariat public-privée. Un bail a été signé pour une durée de 32 ans dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire. L'État sera propriétaire de l'ensemble, à l'issue de ce délai.