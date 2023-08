Seine-Maritime. Familles en transition : des défis pour plus d'écologie et tendre vers le zéro déchet

Comment devenir plus écoresponsable ? Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser la question, mais il n'est pas toujours facile de rendre notre quotidien plus écolo. Il nous manque parfois les clés.

Dans le pays de Caux, entre Le Havre et Fécamp, une association vient de voir le jour : Familles en transition. Elle propose, à la rentrée, des challenges pour les familles sur les thèmes du zéro déchet, du désencombrement et de la nature. Chaque famille aura trois défis à relever tous les 15 jours pendant trois mois.

À la tête de cette association, trois jeunes entrepreneuses : Laurie Guerro (fondatrice de Earth Moov' qui sensibilise à l'écologie), Andréa Carlier (cofondatrice du Bon Endroit, une épicerie vrac qui prône le zéro déchet) et Camille Paradis (fondatrice de Colibri Organisation qui aide à désencombrer le quotidien).

Changer ses habitudes

Le trio veut accompagner des familles qui tendant vers plus d'écologie. Il s'agit de les accompagner sans pression et d'une façon ludique. Cela passe d'abord par un état des lieux pour connaître l'attente des familles et adapter au mieux les défis. Ces derniers tourneront autour du zéro déchet, du désencombrement, de la nature et en fil rouge la créativité. "Il s'agit de faire avec ce que l'on a", explique Laurie Guero. "Il faut faire soi-même, trouver des alternatives et des solutions environnementales avec ce que l'on a déjà."

L'appel à candidatures est lancé depuis le début de l'été. Une première session d'accompagnement débutera dès octobre. Dix familles seront sélectionnées tous les trois mois. Il faut habiter sur les secteurs Le Havre, Yvetot, Goderville et Fécamp. Pour participer, une adhésion (15 euros) à l'association Familles en transition est nécessaire. L'inscription se fait par mail : challengefamilleentransition@gmail.com.