Bolbec. Une nouvelle place devant l'hôtel de ville

Des travaux sont prévus pour la rentrée à Bolbec. L'espace public entre l'hôtel de ville, la médiathèque et le pôle famille va être totalement réaménagé. "On voulait un poumon vert", explique Christophe Doré, le maire. "Il y aura un jardin d'enfants avec des espaces pour se promener, pour s'asseoir, pour se parler et aussi un jardin des senteurs. On voulait quelque chose d'innovant. On aura une cuve à eau de pluie qui va récupérer 60 m3 d'eau, des bornes pour les voitures électriques et des parkings verts (70 places)."

Aménagement des espaces publics de la mairie. - Bolbec

Les travaux de réaménagement commenceront le 4 septembre. Le chantier débutera sur les coteaux, au-dessus de la mairie. Il est prévu pour durer 18 mois. Les travaux sont estimés à 2,5 millions d'euros HT. La ville a sollicité plusieurs dispositifs pour obtenir des subventions à hauteur de près de 80 %.

"L'objectif est de déminéraliser un maximum pour ouvrir Bolbec à autre chose. On est sur le début d'un changement du centre-ville. On se projette déjà sur une étude pour réaménager la place Charles-de-Gaulle et à plus long terme la plage des Lions."