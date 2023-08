Loisirs. Les plus belles randonnées à faire dans la Manche

Seul, en famille ou entre amis, la randonnée est toujours une bonne idée. Et dans la Manche, les chemins et sentiers ne manquent pas.

Une escapade à Chausey

L'archipel de Chausey, au large de la côte normande, est accessible en bateau depuis Granville. Les sentiers côtiers de l'île principale raviront toute la famille : vous pourrez découvrir les plages de sable fin, les petites criques, l'eau turquoise et profiter de la beauté naturelle de cet endroit préservé. Le circuit de randonnée représente quatre kilomètres (en moyenne deux heures de marche).

Le sentier des Douaniers pour une randonnée au bord de l'eau

Le GR223, aussi surnommé "sentier des Douaniers" offre de nombreux points d'intérêts, toujours du côté de Granville. Il vous emmène le long des falaises, avec des vues panoramiques sur la mer, les îles Chausey et la baie du Mont-Saint-Michel, ou, selon le tronçon que vous choisirez, aux moulières de Saint-Martin de Bréhal, aux dunes de Bréville-sur-Mer ou encore aux jardins et musée Dior.

Rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Randonnée pour choisir votre portion.

La vallée de la Sée

Cap sur la Vallée de la Sée, pour suivre les sentiers le long de la rivière, traversant de charmants villages pittoresques, des prairies verdoyantes et des bois tranquilles. Après l'effort, le réconfort : faites une halte dans l'un des villages pour déguster des produits locaux ou prendre un verre dans un café ajoute une touche conviviale.

Le circuit de la vallée de la Sée est disponible sur une carte Cirkwi.

Le sentier des Roches de Ham

Le Sentier des Roches de Ham est idéal pour une randonnée axée sur la découverte géologique et historique. Vous découvrirez également des vestiges de l'époque médiévale, tels que des moulins et des maisons en pierre. Cette randonnée offre une occasion unique d'explorer la richesse géologique et culturelle de la Manche, sans parler d'un très joli panorama à l'arrivée.

Pour préparer votre itinéraire sur le chemin des Roches de Ham, vous pouvez consulter la carte du site Attitude Manche.

La vallée du Lude

Long d'un peu moins de sept kilomètres, le chemin de la vallée de Lude vous offre un point de vue exceptionnel sur la baie du Mont Saint-Michel tout en vous faisant découvrir les merveilles de la vallée du Lude. Les marcheurs démarrent leur randonnée par le village de Carolles, avant de découvrir la cabane Vauban, la pointe de Carolles et ses lumières uniques. Vous pourrez enfin admirer la vue depuis la colline du Pignon Butor ou escalader le rocher du Sard pour profiter pleinement du panorama.

Pour préparer votre itinéraire, rendez-vous sur le site de Normandie Tourisme.

Avant de partir en randonnée, assurez-vous de vérifier les conditions météorologiques et les niveaux de difficulté des sentiers, et préparez-vous en conséquence en apportant de quoi vous hydrater et vous protéger du soleil.