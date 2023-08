Orne. Ils viennent du monde entier pour participer à un chantier dans un château

Ils viennent d'Espagne, d'Italie, d'Algérie mais aussi du Japon, du Kenya, du Mexique et bien sûr de France. Vendredi 4 août, un groupe de jeunes arrive à Gouffern-en-Auge, près d'Argentan.

Ils auraient pu bronzer à la plage, mais ce groupe encadré par des animateurs techniques et animateurs de vie de groupe a pour mission, durant trois semaines, un chantier de réfection du mur de soutènement du potager, au château du Bourg-Saint-Léonard. Celui-ci est classé et le projet est suivi et coordonné par des architectes des Monuments historiques.

Un premier groupe est venu travailler sur ce chantier durant 15 jours en juillet. Ces jeunes du monde entier prennent la relève. "En nous prévenant à l'avance, la population locale peut aussi venir voir le chantier et y participer", explique Pauline Plaçais, la déléguée pour la Normandie et les Pays-de-la-Loire de Concordia, qui organise huit chantiers sur ce territoire durant le mois d'août.

Les stagiaires travaillent sur le site exceptionnel et prestigieux du château du Bourg-Saint-Léonard. Ils sont logés sous tente à Chambois où ils participent aux tâches collectives comm la préparation des repas. Dans ce projet international et interculturel, "aucun participant n'a de réelle compétence en maçonnerie, il s'agit avant tout de découvrir et partager des moments avec les autres", précise Pauline Plaçais.

Son association organise trois chantiers en août en Normandie : au Bourg-Saint-Léonard et aux Authieux-du-Puits, dans l'Orne, et à Chicheboville, près de Caen, dans le Calvados.