Normandie. Inondations dans la Manche et le Calvados : ce que l'on sait

Cet été 2023 restera très pluvieux en Normandie. La Manche et le Calvados ont été touchés par de fortes pluies jeudi 3 août, en fin de journée, avec des conséquences sur la circulation.

Grosse pagaille sur la RN13

De grosses perturbations étaient observées en fin de journée dans le secteur d'Isigny-sur-Mer et notamment sur la RN13 inondée. La circulation a été coupée dans les deux sens entre Isigny et Carentan au niveau de l'aire de Cantepie. Des dizaines d'automobilistes se sont retrouvés bloqués pendant environ une heure et demie avant d'être évacués vers 19 h 30.

Après nettoyage, la route nationale a pu rouvrir vers minuit dans ce secteur. Le carrefour giratoire des vaches de la rue de Littry, également sous les eaux, près de la RN13 à Isigny devait rouvrir dans la journée de vendredi 4 août. Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus une vingtaine de fois dans le secteur d'Isigny-sur-Mer.

Des inondations aussi dans la Manche

De fortes pluies ont également touché le département de la Manche. Dans le centre-ville de Saint-Lô, six voitures se sont retrouvées bloquées par la montée des eaux avenue des Platanes, deux personnes ont dû être mises en sécurité. Les communes de Carentan, Torigni-sur-Vire et Saint-Jean-de-Daye ont aussi été frappées par ces violentes pluies. Au total, 77 interventions dont 90 % d'entre elles ayant eu lieu à Saint-Lô étaient à signaler selon les pompiers de la Manche. Un relogement était nécessaire par la mairie à Carentan et par la famille à Saint-Lô.

L'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure ont été épargnées par ces inondations.

Des annulations à cause de la météo

Plusieurs événements dans la Manche ont été annulés en raison de la météo et du fort coup de vent annoncé samedi 5, en fin de journée, et dimanche 6 août. À Agon-Coutainville, la soirée événement du week-end avec le DJ Sound of legend n'aura pas lieu. Les courses de chevaux prévues le vendredi ont aussi été annulées, tout comme l'événement À propos de jardin à Gratot près de Coutances. Jeudi 3 août, la pluie a forcé Alençon plage à ne pas ouvrir ses portes. Bonne nouvelle, un retour à la normale était prévu dès le lendemain.