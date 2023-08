Festival. Alençon plage fermé en raison de la mauvaise météo

La météo n'a pas été en faveur du festival Alençon plage depuis son lancement jeudi 27 juillet. La pluie aura eu raison de l'événement. Le site n'ouvrira pas ses portes ce jeudi 3 août. Mercredi, les organisateurs ont déjà dû fermer à 21 heures, au lieu de 23 heures. Dans l'après-midi, l'activité zumba ne s'était pas tenue du fait du mauvais temps.

Cette fermeture imprévue entraîne l'annulation des trois animations prévues : un atelier créatif à 15 heures, un DJ set à 19 heures et une séance de cinéma en plein air avec le film Top Gun : Maverick, à la tombée de la nuit. Rendez-vous vendredi 4 août avec du beach soccer et un photobooth (dispositif de prise de photos autonome) à partir de 15 heures, et le concert de Tankus The Henge à 20 heures.