Le quai d'Orsay débat à Rouen

Bernard Valero, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et européennes et ancien ambassadeur de France en Macédoine, viendra exposer les enjeux de la politiques étrangères de la France et débattre avec les étudiants et le public. A ses côtés, on retrouvera Philippe Lane, attaché de coopération universitaire de l'Ambassade de France au Royaume-Uni et professeur invité à l'Université de Cambridge. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'opération "Le Quai d'Orsay hors les murs", visant à mieux faire connaître la politique étrangère française.

De 14h à 18h à la Maison de l'université, sur le campus de Mont-Saint-Aignan.