Vacances scolaires et jours fériés. Le calendrier pour l'année 2023-2024 en Normandie

Même si l'heure n'est pas encore au retour des cartables ni aux réveils prématurés, certains aiment prévoir leurs prochains congés avec un temps d'avance.

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2023-2024 en Normandie ?

Le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 en Normandie (zone B)

Pour la Normandie (zone B), les dates des vacances scolaires sont les suivantes :

• Vacances de la Toussaint : du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2023

• Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024

• Vacances d'hiver : du samedi 24 février au lundi 11 mars 2024

• Vacances de printemps : du samedi 20 avril au lundi 6 mai 2024

• Début des vacances d'été : samedi 6 juillet 2024

Quels jours fériés en 2024 ?

Après une très belle année 2023 concernant les jours fériés, 2024 ne joue pas en la faveur de la zone B. On notera tout de même que le 1er janvier et le 11 novembre tombent un lundi, et que le 1er novembre sera un vendredi, offrant tout de même quelques week-ends de trois jours.