Caen. Elle refuse le contrôle d'identité : la jeune femme insulte et agresse les policières

Le 15 novembre 2022, une femme de 23 ans est contrôlée au niveau de la gare routière de Caen par deux policières. L'une réclame à la jeune femme ses papiers d'identité. Cette dernière répond qu'elle n'en a pas. Elle se rebelle et finit, avec beaucoup de difficulté, par être menottée. Elle lance de violentes injures aux deux officiers de police et parvient à leur donner des coups de pied aux jambes et à mordre l'une des policières à un doigt.

Un niveau intellectuel bas

Conduite au commissariat, où l'on apprend qu'elle est sous tutelle, elle est interrogée et dit ne pas avoir compris ce qui lui est arrivé ni pourquoi elle a été menottée. Elle justifie les coups portés aux policières par le fait qu'elle était très choquée. Elle ajoute : "J'étais perdue dans ma tête." Lors de l'examen psychiatrique, le médecin précise qu'elle a un niveau intellectuel bas et des anomalies du caractère et du comportement.

Cette femme de 23 ans était jugée en son absence jeudi 20 juillet, au tribunal judiciaire de Caen, pour délits d'outrage, violence et rébellion sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Pour l'avocat des deux victimes, l'attitude de la prévenue est injustifiée. Les coups portés et la morsure sont intolérables. Il demande, pour chacune des policières, 1 000 euros pour souffrance et 1 000 euros pour préjudice moral.

Dans son réquisitoire, le procureur regrette l'absence de l'accusée et dit qu'elle doit réfléchir à son comportement et comprendre la gravité de ses gestes envers les agentes de police. Il réclame 3 mois de prison avec sursis simple et un stage de citoyenneté.

Après délibéré, la jeune femme, reconnue coupable, est condamnée à 800 euros d'amende entièrement assortie d'un sursis simple. Elle devra effectuer un stage de citoyenneté et régler aux victimes 300 euros pour la souffrance endurée et 800 euros de frais d'avocat.