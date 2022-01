"Démystifier le classique"

Dominique Debart, directeur musical de l'ensemble de Basse-Normandie l'affirme haut et fort : "il faut faire entrer la musique partout où nous pouvons" . Telle est la mission des musiciens qui composent cette formation. Nouvelle saison et nouvelle programmation avec toujours plus de pluralisme dans l'approche musicale des événements. L'Ensemble de Basse-Normandie qui existe depuis 1982 et compte aujourd'hui 18 musiciens, va mêler cette années jazz, opérette et musique classique, dénominateur commun dont la vulgarisation est toujours un enjeu de taille. Autre preuve de l'ouverture de l'Ensemble vers d'autres contrées mélodiques : un spectacle de Fado (musique traditionnelle portugaise) est programmé pour les mois de mai et juin.

Des commémorations sont en cours et au programme. L'année Haydn s'achève mais le compositeur reste à l'honneur jusqu'à la fin de l'année avec notamment le Stabat Mater joué à la Renaissance de Mondeville jeudi 8 octobre, ou encore son quatuor en ut majeur qui sera interprété par l'Ensemble samedi 31 octobre à la salle des fêtes de Cabourg. L'année 2010 sera elle consacrée à Robert Schumann dont on fête le bicentenaire de sa naissance.Sur la forme, l'Ensemble de Basse-Normandie jouera pour tout le monde. Qu'il s'agisse des personnes empêchées en maison de retraite ou des scolaires, les musiciens se déplaceront hors-les-murs des salles de concerts. La devise est toujours la même : faire rentrer la musique partout où elle n'a pas accès en temps normal et la démystifier.



