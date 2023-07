Manche. Recrudescence de cambriolages : la gendarmerie appelle à la vigilance

À l'approche des vacances d'été et sur fond de recrudescence des cambriolages dans le sud-Manche, la gendarmerie de département appelle les particuliers comme les commerçants et artisans à la plus grande vigilance, tout en distillant des conseils de prudence et de bon sens comme installer une alarme avec captation d'images, renforcer les serrures, installer des rideaux métalliques sur les commerces ou des volets sur les habitations.

Attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux

Les militaires recommandent aussi de penser à fermer sa maison à clef, porte d'entrée et garage, la nuit et même en journée lorsque l'on est occupé, ne pas laisser les fenêtres ouvertes quand on est absent, ne pas laisser d'échelle, ni d'outils traîner dans le jardin (ils peuvent servir aux cambrioleurs à briser les vitres des vérandas ou portes-fenêtres), ne pas cacher une clef sous le paillasson ou dans un massif de fleurs, ne pas laisser entrer un inconnu chez vous, et être particulièrement vigilant lors des démarchages commerciaux.

Enfin, il convient d'être prudent sur les informations que l'on écrit sur les réseaux sociaux, par exemple, informer que l'on part trois semaines en vacances, c'est aussi renseigner de possibles cambrioleurs.

Un service gratuit à la demande

Les particuliers ont la possibilité de s'inscrire à l'opération tranquillité vacances lorsque la maison reste fermée plusieurs jours. Il suffit d'aller à l'accueil de la brigade de gendarmerie dont vous dépendez ou du commissariat le plus proche. Des rondes aléatoires sont organisées pour surveiller votre logement. Un service totalement gratuit.

Si vous observez un véhicule ou un individu suspect : faites le 17 et notez les renseignements, sur les auteurs et leurs véhicules, pour les communiquer aux enquêteurs.

Si vous ou un proche êtes victime d'un cambriolage : surtout, ne touchez à rien pour préserver les traces et indices, indique la gendarmerie.