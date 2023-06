Dieppe. Après la polémique, l'affiche du Festival de la bande dessinée finalement conservée

L'affiche du Festival de la bande dessinée de Dieppe avait fait parler d'elle dès sa sortie, mardi 20 juin, sur la page Facebook de l'événement. En effet, on y voyait Marie, personnage de l'artiste et dessinateur Jim, assise, s'appuyant sur une pile de livres. Certains avaient pointé du doigt son débardeur, alors il avait été décidé de modifier l'affiche en cachant ce fameux "décolleté" avec d'autres livres.

L'affiche du festival sera maintenue

Finalement, le maire de Dieppe Nicolas Langlois et Jean-Pierre Surest, président de l'Association normande de la bande dessinée (ANBD), ont rédigé un communiqué jeudi 29 juin, pour confirmer le maintien de la première affiche. "Passé l'emballement médiatique, il est temps pour nous d'affirmer qu'à Dieppe, il n'a jamais été question - et il ne sera jamais question ! - de censure des artistes ou de remise en cause de la liberté de création. Tous les artistes sont chez eux à Dieppe", peut-on lire dans ce communiqué. "Elles et ils peuvent y présenter toutes leurs créations. Ce sera le cas à l'occasion du Festival de bande dessinée les 22 et 23 juillet prochains". L'affiche du festival sera donc présentée dans sa version originale, créée par l'artiste Jim.

"Nous devons plus que jamais nous interroger sur la place de l'image de la femme"

Dans ce contexte, la Ville de Dieppe a affirmé que "nous devons plus que jamais, collectivement, nous interroger sur la place de l'image de la femme dans l'espace public, sur le choix systématique d'une image de femme pour présenter un événement ou un produit".

La 21e édition du Festival de la bande dessinée se déroulera les 22 et 23 juillet sur le front de mer de Dieppe.