La déchetterie de Cléon bientôt modernisée

Objectifs de l'opération, débutant lundi 30 mai et menée par la Crea : faciliter le tri, intégrer le matériel dans le paysage urbain et encourager les habitants à aller plus loin dans le recyclage de leurs déchets. A terme, les usagers pourront déposer leurs déchets d’équipements électriques et électroniques (sèche-cheveux, électroménager, réveils, téléviseurs…) et leurs déchets dangereux (solvants, produits phytosanitaires, peintures, bouteilles de gaz…). Ces déchets seront valorisés et certains d’entre eux connaîtront une seconde vie. Des travaux similaires avaient déjà été menés à la déchetterie de Rouen en 2010.

Pendant deux mois, la déchetterie de Cléon sera fermée au public. Pendant la durée des travaux, deux autres déchetteries accueillent les habitants de Cléon et des villes voisines:

• Caudebec-lès-Elbeuf, rue de la Chaussée (du lundi au samedi, de 10h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30, fermé les jours fériés).

• Saint-Etienne-du-Rouvray (le lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 14h45 à 17h30, fermé les jours fériés).