Le port confie un hangar aux graffeurs

L’énorme hangar 181 va subir une transformation pour devenir plus “sexy”, les 3, 4 et 5 juin. L’idée de donner un nouveau visage au hangar est née lors de la dernière campagne électorale. Financée par le grand port fluvial d’un montant de 50 000€, l’association de graffeurs “Or2vue” va mettre ses talents à contribution et faire appel à des artistes de toute la France pour donner une allure plus colorée à ce bâtiment triste à regarder. “Près de 2 000 bombes de couleurs et une cinquantaine d’artistes seront présents pour un rendez-vous très convivial”, prévoit Baptiste, trésorier de l’association.

Sous forme d’une animation, les graffeurs vont peindre en public et auront carte blanche pour laisser libre cours à leur imagination. “J’ai pensé à représenter tout ce qui caractérise un port avec ses infrastructures, ses grues et ses mouettes”, prévoit Baptiste. Le week-end de l’Ascension se promet haut en couleur cette année, sur les quais de la rive gauche.

Ecoutez le témoignage de Baptiste, trésorier de l'association.