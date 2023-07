Dieppe. L'homme providentiel des aquariums de l'Estran Cité de la mer

Il y a les poissons mais pas uniquement. L'Estran, c'est aussi un pôle scientifique.

Faire découvrir le milieu marin

L'Estran Cité de la mer permet, notamment aux enfants, d'appréhender le monde marin à travers ses différentes espèces dans les aquariums. L'établissement le fait découvrir également grâce à son musée de la mer et ses activités "Jardin des mers" pour les petits.

Sensibiliser au climat

Le musée présente des moyens de production d'électricité en mer comme l'hydrolien ou la houlomotricité. Il avertit également de la pollution, à travers une salle consacrée aux déchets retrouvés sur les plages, et le réchauffement climatique, grâce à l'exposition permanente Océan en danger.

Protéger les littoraux

L'autre partie de l'association, l'Estran service littoral, est un pôle scientifique. Il agit pour la protection des littoraux. Il assure le nettoyage du port de Dieppe et de sept plages. Il intervient sur l'entretien et l'aménagement de sites naturels et de sentiers côtiers et assure également un suivi scientifique du milieu naturel.