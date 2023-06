Manche. Permis de conduire à 17 ans : à Saint-Lô, difficile de trouver des opposants

"Je suis totalement pour !" À tout juste 18 ans, Charline Rebours est encore au lycée à Saint-Lô et ne cache pas son avis sur la question. Marre d'être "dépendante" des parents ou des frères et sœurs, elle voit dans la baisse de l'âge minimal pour passer son permis de conduire une mesure très positive. Et comme elle, les jeunes Saint-Lois semblent très favorables.

Une mesure considérée comme utile

Pour Rayane Chado, 17 ans, la problématique est différente. Le Saint-Lois fait ses études à Falaise, où il suit l'option danse. Il a souffert des dernières grèves des transports avec la fermeture de l'internat le week-end. Avoir le permis lui permettrait d'y aller "à l'heure le lundi matin, au lieu de rater des cours". Il reconnaît toutefois que la question du budget, plus élevé pour la voiture que pour le train, n'est pas négligeable.

Les réactions à Saint-Lô. Impossible de lire le son.

Une généralisation délicate

Du côté des autos-écoles, on attend d'avoir plus de concret sur la mesure. Pour Gaëlle Fautras, monitrice à Saint-Lô, il est tout de même difficile de généraliser : "Je trouve qu'il y a certains élèves qui à 17 ans se débrouillent très bien, et a contrario à 18 ans ont plus de mal." Elle estime ainsi que c'est "en tant que moniteur" qu'on peut réellement déterminer si un élève "est prêt ou pas".